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فن

يصغرها بـ 10 سنوات .. بريتني سبيرز توجه رسالة غرامية لحبيبها الإيراني

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:04 م
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز
شروق ابراهيم
أعربت النجمة العالمية بريتني سبيرز عن حبها الشديد لحبيبها الموديل الإيراني سام اصغاري من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بريتني سبيرز التي تبلغ من العمر 37 عاما، مع سام في الفيديو هي تقول :" لا أصدق أني أستيقظ كل يوم وبجانبي هذا الرجل".

ودخلت النجمة الأمريكية في علاقة مع سام – 24 عاما- بعد أن التقت به في كواليس كليبها Slumber Party في 2016.


وسبق لبريتني الزواج مرتين وأنجبت طفلين وهما شون وجايدن، وكانت آخر زيجة لها عام 2007.
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Belly rules the mind !!!!

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