منتدى حوار "الإنجيلية" يناقش مواجهة خطاب الكراهية .. غدا

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، غدً الاثنين، لقاء بعنوان "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية- دور مؤسسات التعليم ومؤسسات الإعلام"، بالقاهرة.



يشارك في اللقاء نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر بمصر من القيادات الدينية، وأكاديميين وإعلاميين، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب.



قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، "إن اللقاء يستهدف تسليط الضوء علي الأبعاد الثقافية لمواجهة خطاب الكراهية، التي تعد أحد التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق رؤية واقعية لمواجهته".



يشارك في اللقاء كل من الكاتب الصحفى عبد اللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، والدكتور سعيد المصري، مستشار وزيرة الثقافة وأستاذ علم الإجتماع، ويدير الحوار هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدا.