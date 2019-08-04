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غالية عند الناس.. ريم البارودي لـ ريهام سعيد: يا جبل ما يهزك ريح ..فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:49 م
ريم البارودي - ريهام
ريم البارودي - ريهام سعيد
محمد القاضي
وجهت الفنانة ريم الباردوي رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد بعد تعافيها من المرض.

وقالت ريم الباردوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا" تقديم الإعلامية "ريهام سعيد"، «الحمد لله علي سلامتك، أنا قولت أقولك إنك منوره الشاشة، وكل الناس اتخضت عليكي».

وأضافت ريم الباردوي «ربنا يقدرك دايما على الخير اللي بتعمليه»، متابعة «يا جبل ما يهزك ريح، وأنت قوية بالله وبحب الناس».

وأكدت ريم الباردوي «أنتي عرفتي إنتي غالية عند الناس إزاي، وقد إيه الناس بتحبك وإنتي غالية عندهم».

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