حريق معهد الاورام .. النيابة تأمر بالاستعلام عن السيارة المتسببة في الحادث

كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة فى انفجار خارج معهد الاورام بعد تصادمها مع عدة سيارات أخرى نتيجة سيرها عكس الاتجاه لمعرفة صالحية أوراقها من عدمه، وكذلك الأمر عن سائقها أثناء وقوع الحادث.



وأجرت النيابة معاينة للاضرار التى نتجت عن الانفجار بالمعهد ومعرفة مدى تضرره من ذلك.



وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذي حدث خارج معهد الأورام بكورنيش القصر العيني نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات ونشب عنها دوى انفجار، وذلك لإجراء المعاينة وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما إذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث.



كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث.



وكان انتقل فريق من نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار السيد محمد مدير النيابة، لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الاورام ، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لاجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على اسبابها وحصر الخسائر.



وتجري النيابة المعاينة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.



وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل مسار السيارات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.



فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الى مكان البلاغ.



وعلى الفور تم الدفع بـ١٠ سيارات اطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.



وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة امام معهد الاورام بمنطقة المنيل .



وأكد المصدر أنه مساء أمس الاحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات .



وتابع المصدر : "الأمر الذى أدى حدوث إنفجار نتيجة الإصطدام ، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".