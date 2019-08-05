صحة الوادي الجديد: قبول 185 طالبًا وطالبة بمدارس التمريض

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن قبول 185 طالبا وطالبة بمدارس التمريض على مستوى مراكز المحافظة بزيادة قدرها 35 طالبا وطالبة، وذلك بعد قبول التظلمات التى تقدم بها عدد من الطلاب.



قال الدكتور صلاح محمد على، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى بيان له اليوم الإثنين، أنه جرى قبول 93 طالبا و92 طالبة على مستوى مدارس المحافظة، تضمنت قبول 30 طالبا و30 طالبة بمركز الخارجة، بواقع 266.5 درجة للذكور و271 درجة للإناث، وفى مركز باريس جرى قبول 15 طالبا و15 طالبة، بواقع 268 درجة والإناث 262 درجة، وفى مركز الداخلة جرى قبول 23 طالبا و21 طالبة، بواقع 268 درجة للذكور و271،5 درجة للإناث، وفى مركز بلاط 10 طلاب و10 طالبات بواقع 240.5 درجة للذكور و261،5 درجة للإناث، وفى مركز الفرافرة جرى قبول 15 طالبا و16 طالبة، بواقع 252 درجة للذكور و257،5 درجة للإناث.



وأوضح صلاح ، أنه سيجرى عقد اختبار الإملاء وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية للمقبولين فقط، حسب المجموع وفقا لجدول مواعيد المقابلات، والذى تم تحديده لطلبة وطالبات مركز الخارجة، يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس القادم بمدرسة تمريض الخارجة، وطلاب مركز باريس يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، بمدرسة تمريض باريس، وطلاب مركز الفرافرة، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس بمدرسة تمريض الفرافرة، وطلاب مركزى الداخلة وبلاط يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس القادم بمدرسة تمريض الداخلة، على أن يكون حضور الطلاب فى الثامنة صباحا.

