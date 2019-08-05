درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، الموافق 5 - 8 - 2019 بالقاهرة والمحافظات.



درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 37 27

الإسكندرية 32 26

مطروح 30 24

دمياط 33 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 37 26

السويس 36 25

العريش 33 23

رفح 33 23

طابا 35 28

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 31

الفيوم 39 31

بني سويف 38 24

أسيوط 41 27

