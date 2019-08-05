الصحة : ١٩ حالة وفاة و30 مصابا حصيلة حادث معهد الاورام حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حصيلة حادث معهد الأورام إلي١٩ حالة وفاة، و٣٠ مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، و القصر العيني، بالإضافة إلي وجود كيس أشلاء، موضحًا أنه تم الدفع بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.



وأوضحت الوزارة أن هناك من ٣ إلي ٤ حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلي متوسطة، بالإضافة إلي وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.



وتفقد وفد من الصحة والسكان أحوال المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، والحديث مع أهالي المصابين لطمأنتهم، وتقديم التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم النفسي لهم .



ووجه وفد الوزارة بإخلاء ٥٤ حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام، وتحويل ٣٠ منهم إلي مستشفى معهد ناصر، ونقل الباقي إلي مستشفى دار السلام هرمل، مع التوجيه بتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وشدد الوفد على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بمستشفى معهد ناصر، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.



وأكدت الوزارة انعقاد غرفة الأزمات بديوان عام الوزارة لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على آخر المستجدات.