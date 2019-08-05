الحكومة: تدخل الرئيس السيسي خفّض مدة تنفيذ المونوريل من 48 شهرًا إلى 34





مشيرا الى ان الوزارة دخلت في مفاوضات معها وقمنا بتقليل المدة الى ٣٦ شهرا ، كما تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بتقليل مدة التنفيذ لتصل الى ٣٤ شهرا فقط.



واضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان مدة تنفيذ مونوريل أكتوبر ستكون ٤٢ شهرا.





لافتا انه سيبدأ العمل في مونوريل أكتوبر يناير المقبل وأنه سيكون تنفيذ المشروعين اكتوبر والعاصمة الادارية على التوازي.



واكد وزير النقل انهم تعهدوا للشركة المنفذة بحل جميع المشاكل التي تواجههم مثل البنية التحتية وتعديل مسارات الطرق.



واشار الى ان الشركة ستقوم بالتشغيل التجريبي لمدة ٦ اشهر على نفقتها لضمان عمل المونوريل.



قال وزير النقل إنه تم تنفيذ العمل بعقد المونوريل بالعاصمة الادارية الجديدة في أول أغسطس الجاري، وأن الشركة المنفذة كانت وضعت خطة عمل في المشروع حيث يستغرق تنفيذه ٤٨ شهرا.