ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات الداخلية الطبية تكشف على 134 مواطنا بالمجان .. صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:23 ص
خدمات الداخلية الطبية
خدمات الداخلية الطبية
مصطفى الرماح
قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم إستقبال الحالات التى بلغت 134 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
خدمات الداخلية الطبية تكشف على 134 مواطنا بالمجان .. صور
خدمات الداخلية الطبية تكشف على 134 مواطنا بالمجان .. صور
خدمات الداخلية الطبية تكشف على 134 مواطنا بالمجان .. صور
خدمات الداخلية الطبية تكشف على 134 مواطنا بالمجان .. صور

ترشيحاتنا

كتير مؤسف.. إليسا تعلق على حادث حريق معهد الاورام

انفجار معهد الاورام.. عميد طب قصر العيني تكشف عدد الوفيات وحالة المصابين

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود كهربا في البرتغال

الصحة : ١٩ حالة وفاة و30 مصابا حصيلة حادث معهد الاورام حتى الآن

مدير فني جديد فى الزمالك.. مرتضى منصور: بستعجب من الهجوم على أولادى

لاعب الأهلي السابق: عمار حمدي النسخة المصرية من فرجاني ساسي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث