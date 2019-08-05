السم القاتل.. المشدد 5 سنوات لعامل لحيازتة مواد مخدرة بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل لحام بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام.



ووجهت النيابة للمتهم "س . م" عامل لحام تهمة حيازة وإحراز مخدر "الترمادول الهيروين" بقصد الاتجار به وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له.



تم ضبط المتهم داخل مسكنه، وبتفتيشه عثر على 250 جراما من مخدر الهيروين وأقراص الترامادول، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر بحيازة كمية المخدرات للإتجار بها.



تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى بدورها احالة القضية الى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.

