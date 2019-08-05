ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السم القاتل.. المشدد 5 سنوات لعامل لحيازتة مواد مخدرة بالسلام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:30 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل لحام بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام.

ووجهت النيابة للمتهم "س . م" عامل لحام تهمة حيازة وإحراز مخدر "الترمادول الهيروين" بقصد الاتجار به وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له.

تم ضبط المتهم داخل مسكنه، وبتفتيشه عثر على 250 جراما من مخدر الهيروين وأقراص الترامادول، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر بحيازة كمية المخدرات للإتجار بها.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى بدورها احالة القضية الى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رسوب 5000 طالب بدراسات الأزهر فرع دمياط

الصحة:20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء و٤٧ مصابا في انفجار معهد الأورام

ميشيل تخطف قلب لاعب الزمالك السابق.. صور

شاهد.. أهداف ومهارات إمام عاشور لاعب الزمالك الجديد.. لن تصدق

انفجار معهد الاورام .. النيابة تعاين الجثث المتفحمة لضحايا الحادث

ألمانيا تعلن رفضها الانضمام إلى التحالف الأمريكي في مضيق هرمز

بعد توقف دعمه للزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ

سيارة مسروقة من المنوفية.. الداخلية تكشف مفاجأة حول مرتكب انفجار معهد الاورام

توقف عن تناولها فورا.. 8 أطعمة تسبب السرطان

من حادث رمسيس لـ شارع قصر العيني.. ليلة بكت فيها مصر.. القصة الكاملة لـ انفجار معهد الاورام

صور تنشر لأول مرة.. ابن عمرو دياب نسخة طبق الأصل منه

المواقف كفيلة بإظهار معادن الناس.. رسالة غامضة من أحمد الشناوي حول مصيره فى بيراميدز

5 أجانب مرشحون لتدريب الزمالك والحسم قبل مباراة ديكاداها.. تعرف عليهم

شاهد.. لحظة انفجار السيارة المتسببة في كارثة معهد الاورام

ندمان .. طلب غريب من عادل إمام لـ محمد أبو داود يوم وفاة مصطفى متولي.. تفاصيل

الداخلية: السيارة المتسببة في انفجار معهد الاورام مسروقة ومحملة بالمتفجرات..فيديو

الداخلية تكشف مفاجأة.. حركة حسم الإخوانية وراء انفجار معهد الاورام .. فيديو

الحكومة: تدخل الرئيس السيسي خفّض مدة تنفيذ المونوريل من 48 شهرًا إلى 34

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لبدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمترو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور