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معهد الاورام يتصدر تويتر.. ومغردون: لا نامت أعين الجبناء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:40 م
صدى البلد
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #معهد_الاورام وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :


‏إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله ضحايا حادث مستشفى الأورام خالص العزاء لذويهن وأهلهم، ونتمنى الشفاء لكل المصابين ‎#معهد_الاورام.


‏اللهم ارحم شهداء معهد الأورام رحمة واسعة وتغمدهم بها واجعل مرضهم وفزعهم شفيع لهم وادخلهم جنتك ياكريم ‎#معهد_الاورام.


‏رعب.. ألم.. حزن.. ذعر.. حسرة.. لكن الصور أبلغ من أي كلام قد يقال وأكثر إيلامًا !
رحم الله ضحايا تفجير ‎#معهد_الأورام ولا نامت أعين الجبناء.

وانفجرت مساء امس سيارة متفجرات ناسفة أمام معهد الأورام بمدخل شارع القصر العيني.

وأشار الفحص الفنى ومعاينة النيابة إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

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