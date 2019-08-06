المستشار نادر سعد: التصدير يسد العجز في العملة الصعبة... فيديو

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن رئيس الوزراء عقد اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية مشيرا إلى أن الاجتماع يمثل ثمرة عمل امتد ما يزيد على عدة أشهر والهدف النهائي هو وضع برنامج جديد من أجل تحفيز الصادرات المصرية.





وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " أن رئيس الوزراء أكد أن مسألة التصدير بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت مشيرا إلى أنه بدأ فى حل المشكلة من جذورها حيث سداد المتأخرات على الحكومة للمصدرين نتيجة البرنامج القديم ثم البدء فى عمل برنامج جديد.





واستكمل ان الهدف النهائي هو زيادة معدل الصادرات مشيرا إلى أن رؤساء المجالس التصديرية وعدو بأن صادرات مصر سترتفع من الرقم الحالى من 29 مليار جنية الى حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2020 .



