شاهد...أحدث ظهور لـ نجوى كرم... والجماهير: أحلى طلة بعد غياب

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "وظهرت نجوى كرم واسط الطبيعة الخلابة ولاقت اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقلات كالاتى :قلبي بموت فيكي ــ أحلى طلة بعد غياب ــ احلا نجوى واللهيذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان كليب "ملعون أبو العشق" الذي طُرِح في 11 أبريل الماضي، وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة، وهو من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.