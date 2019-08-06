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ترامب يزور مدينتي حوادث إطلاق النار الجماعي غدا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:21 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينتي "إل باسو" و"دايتون" غدا الأربعاء، في ولايتي تكساس وأوهايو، واللتين شهدتا على مدى يومي السبت والأحد الماضيين، حادثي إطلاق نار جماعي، أسفرا عن مصرع أكثر من 30 شخصا، وإصابة عشرات آخرين.

وأكد دي مارجو عمدة " إل باسو " وكذلك إدارة الطيران الفيدرالية زيارة الرئيس الأمريكي للمدينتين.

وقال دي مارجو، إنه سيطلب من دونالد ترامب دعم المدينة بكل الموارد الفيدرالية المطلوبة لتعزيزها.

وكان دونالد ترامب قد دعا الأمريكيين إلى إدانة الكراهية، وتعهد بتقديم المساعدات الاتحادية للمواطنين للتعافي من تلك الحوادث.

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