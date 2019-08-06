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تسريحات شعر بنات للعيد 2019 .. الناعم والعادي والمجعد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:37 ص
آية التيجي

تسريحات شعر بنات - تسريحات شعر بنات للعيد - تسريحات شعر بنات 2019 - الشعر المجعد

تسريحات شعر بنات من أكثر الأسئلة تداولا بين الامهات فكل منهم تريد لابنتها ان تظهر بأبهى حلة، وهو الأمر الذي يتزامن مع عيد الاضحي، فلهذا تبحث كل أم عن احدث تسريحات شعر بنات للعيد 2019، والتي يمكن تطبيقها بسهولة، وتعكس مدى جمال الشعر، وأناقته.

وتقتصر قديما تسريحات شعر بنات عند الأمهات بعمل الكعكة والضفيرة وذيل الحصان، وهي من تسريحات شعر البنات التقليدية، ولكن يمكن بطرق بسيطة ابتكار تسريحات شعر بنات للعيد وتواكب 2019، للتناسب مع أجواء العيد والملابس الجديدة.

تسريحات شعر بنات للعيد للشعر الناعم الطويل:
وبالنسبة للشعر الناعم فيمكن تطبيق العديد من تسريحات شعر مختلفة، والتي تلائم مع نعومة الشعر، وسلاسته، فهي يمكن ان يتشكل بعدة اشكال مختلفة.

1- واصنعي مجموعة من الضفائر الصغيرة على كامل الشعر، وتركه منسدلا، وهو ما يتناسب بشكل كبير مع الشعر و يعطيه شكلا انيقا وجذابا، ويمنع الشعر من الهيشان.

2- قومي بعمل مجموعة من الضفائر في الجزء الأمامي من الشعر، وترك باقى الشعر منسدلا على الظهر، وهي تواكب تسريحات شعر بنات .2019

3- وطبقي الشعر من الجانبين بالضفائر على أحد جانبي الشعر، مع قسم الشعر من المنتصف ، وعمل الشعر بشكل ذل الحصان من الجانبين، وهي أحد أبرز تسريحات شعر بنات للعيد 2019.

4- وعليكي بضم الشعر من الأمام إلى الخلف ذيل الحصان، ولم الشعر من الخلف بتوكة كبيرة وترك باقى الشعر منسدلا .

5- وقومي بعمل الشعر على شكل صغيرة من الامام، وربطه من الوراء بشكل الفيونكة، وهي تسريحة مميزة للغاية للبنات، وتعتبر من أكثر تسريحات شعر بنات 2019 رواجا لذوات الشعر الناعم.

تسريحات شعر بنات للعيد للشعر الناعم القصير:
وقد يتناسب مع الشعر الصقير ان تتركيه منسدلا، مع ربط الجزء الأمامي منه، ومن ابرز تسريحات شعر بنات للعيد للشعر القصير والناعم، وهي:

1- وقومي بعمل الشعر ضفائر من الامام بشكل سيطة م ربط الشعر بشكل البازل، وتركه من الوراء منسدلا.

2- قسمي الشعر لنصفين وقومي بعمل كل جانب صفيرة على حدا وربطهم على شكل ذيل حصان، وهي من أبرز تسريحات شعر بنات المناسبة للعيد.

3- أما في هذه الطريقة فيمكن تقسيم شعر الفتاة وعمله كحكتين على كلا الجانبين بطريقة سلسلة وناعمة، ووضع توكة بسيطة باللون مغاير للون الشعر.

تسريحات شعر بنات للعيد للشعر العادي الطويل:
وقد يكون نوع الشعر العادي معرضا بشكل كبير للهيشان، وبالاخص من المنطقة الامامية، لذا فعلينا أن نستعين بتسريحات شعر بنات للعيد مناسبة لطبيعته، وإليكم أحدث صيحات شعر بنات 2019، والتي سوف تتلام مع الشعر العادي، وهي:

1- وتعتبر الضفيرة من مقدمة الشعر المقسمة المطاط الملون لإطلالة بسيطة وفى نفس الوقت أنيقة للعيد، حيث انها تتناسب مع خصلات الشعر، ولن تسبب في هيشانه.

2- قسمي الشعر على الجانبين قومي بعمل ضفيرة على كلاهما وحتى اسفل الشعر، وهي تسريحة مناسبة للفتيات اللاتي يتحركن بكثرة، لذا فإنها قد تحافظ على الشعر من الهيشان.

3- اربطي الشعر بعمل كحكة كبيرة، وطبقي اسفنجة على الكحكة لتبرز من شكل الكعكة بحجم أكبر، مع لف الجزء الاخير من الشعر بعمل ضفيرة ولفها حول الكحكة.

تسريحات شعر بنات للعيد للشعر العادي القصير:
وفي هذه الحالة قد تحتاجين إلى لم الشعر من الخلف مع إبراز شكله من الأمام، لذا سنقدم لكم تسريحات شعر بنات للعيد مناسبة للشعر العادي القصير.

1- قسمي الشعر بشكل المربعات على شكل كحكة ليعطي مظهرا مميزا لابنتك، وبسيطا للغاية.

2- اتركي الشعر بطريقة الكيرلي، والتي سوف تعطيك اطلالة انيقة وجذابة للغاية

تسريحات شعر بنات للعيد للشعر المجعد:
ولهذا النوع من الشعر طبيعة خاصة، وهو يحتاج إلى عناية شديدة، وبعكس انواع الشعر الاخرى فقد يصعب تطبيق العديد من تسريحات شعر بنات 2019 عليه، إلا أننا سنقدم لكي اكثر وأبرز تسريحات شعر بنات للعيد، وتبرز من جمال هذا النوع من الشعر، وهي:

1- قومي بعمل الشعر كله ضفائر صغيرة وسوف يضفي شكلا مميزا، وجميلا على الشعر بأكمله، و قومي بلم الشعر من الخلف بكحكة، وهو ما سيجعل الشعر يبدو بشكل أكثر أناقة، وجاذبية.

2- قسمي شعرك إلى نصفين ثم قومي بتضفير خصلات الشعر من الامام مع ، وقومي بتركه منسدلا من الخلف بشكل عشوائي، وسوف يعطي إطلالة مميزة.
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات للعيد 2019 .. الناعم والعادي والمجعد
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات
تسريحات شعر بنات تسريحات شعر بنات

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