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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 في كل محافظات مصر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:36 ص
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
نورهان خفاجي
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019، تشهد حالة تحسن حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، طبقا لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 36/26
الإسكندرية 31/24
بورسعيد 32/26
رفح 32/23
كاترين 32/18
شرم الشيخ 38/30
بني سويف 37/26
الأقصر 41/28
 الوادي الجديد 42/28


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