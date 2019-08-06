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رياضة

الأهلي يواجه الهلال في كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:07 ص
الأهلي - الهلال
الأهلي - الهلال
إسراء أشرف
يستضيف أهلي جدة منافسه الهلال، في "كلاسيكو سعودي" ناري، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ويبحث فريقي الأهلي والهلال، عن فوز يدعم الفائز قبل انطلاق الموسم الجديد، ويضع قدمًا في البطولة الآسيوية.

ويدخل أهلي جدة مواجهة اليوم، بقيادة برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد، صاحب الخبرة الواسعة في البطولة القارية.

في المقابل، يدخل الهلال زعيم آسيا المباراة، بقيادة الروماني رازفان لوتيشيسكو، في مهمته الرسمية الأولى، بعدما خاض معه مباريات ودية في المعسكر الذي أقيم في النمسا، وفاز بها جميعًا.

وكان أهلي جدة تأهل إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما صعد الهلال إلى الدور ذاته بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة.

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