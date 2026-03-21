أستاذ أزهري يرد على جدل دعاء خطيب العيد: التوسل بأهل البيت ليس تشيعا

أثار الدكتور سيد عبد الباري، خلال خطبة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضمنه التوسل بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا السياق، ردّ الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، على الجدل الدائر، فائلا:" الدكتور سيد عبد الباري؛ رجل من أهل العلم، يعرف ماذا يقول، وكيف يقال، ومتى يقال، وله خلفية تربوية صوفية سُنِّيَّة، لم يَتَخَلَّ عنها، كأكثر علماء الأزهر الأصلاء، ولم يتلون كما تلون غيره تبعا للمصلحة، وهو صاحب سمت طيب، وشخصية إدارية متزنة ومتميزة.

وكان رئيسا للقطاع الديني في عهد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، وأظهر تفوقا ملحوظا، لكنه أقصي عن منصبه، فانتقل إلى الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، وهي تعرف قدر الرجال، فعرفوا له قدره، واحتفوا به أيما احتفاء.

واضاف كونه يدعو بهذا الدعاء، في حضور رجال الدولة، وفيهم العلماء والوجهاء والساسة، والخطبة مذاعة على الهواء، يراها العالم؛ فهذا دليل على أنه يعي ما يقول.

واشار الى أن هذا الدعاء من التوسل الجائز شرعا، عند أهل السنة، باتفاق المذاهب الأربعة - ويمكن مراجعة [الموسوعة الفقهية الكويتية]، اختصارا للوقت، في مادة التوسل، للتأكد من كون التوسل بالأنبياء والصالحين؛ جائزا باتفاق المذاهب السُّنِّيَّة الأربعة -!

وحاصل هذا الدعاء: التوسل إلى الله تعالى، في ألا يجعل لمصر حاجة عند لئيم، بالحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وبعترته الطاهرة، وهم أهل العباء أو أهل الكساء، الخمسة، الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلي، وفاطمة، وابناهما: الحسن، والحسين، الذين أدخلهم الحبيب صلى الله عليه وسلم في عباءته، وقال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا"، رواه مسلم في[صحيحه] من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد أُمِرْنا بالصلاة عليهم في التشهد، مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يقول سيدنا الإمام الشافعي، الملقب بناصر السنة، رضي الله عنه، في شعره السائر الذائع:

يا آلَ بيتِ رسولِ اللهِ حُبُّكُمو

فرضٌ مِن اللهِ في القرآنِ أنزلَهُ! يكفيكموا مِن عظيمِ الفخرِ أنكمو مَن لم يُصَلِّ عليكم لا صلاةَ لَهُ! وقال أيضا، وهو يثبت صحة التوسل بهم: آلُ النبيِّ ذريعتي وهُمُو إليه وسيلتي!

أرجو بهم أُعْطَى غَدًا

بِيَدِي اليمينِ صحيفتي!

فأما السر الكامن أو المستودع فيها؛ فالولد سر أبيه، كما يقال، والسيدة فاطمة كانت أشبه أولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم به، في سَمتها ومِشيتها، ظاهرا وباطنا، وكان يكنيها بأم أبيها، وهي سبب بقاء الدماء النبوية الزكية في الأمة، فجميع ذريته صلى الله عليه وسلم من نسلها الشريف الطاهر، والحمد لله الذي شرفنا بهذا النسب الزكي، من الجهتين!

والحاصل: أن الدكتور سيد عبد الباري؛ لم يفعل إلا ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، من التأكيد على مكانة أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطهارتهم من الرجس، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعائه لهم - ودعاؤه مستجاب لا شك - والجمع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليهم، في التشهد، مما يدل على عظيم مكانتهم، وأنه يُتوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء الحوائج، وأن هذا كله مذهب أهل السنة، وليس من التشيع في شيء، ومن جعله من التشيع؛ فهو جاهل.