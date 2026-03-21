أفضل الأدعية في شهر شوال.. لا تحرم نفسك من ثوابها

افضل الادعية في شهر شوال ، يعتبر شهر شوال من الأشهر المهمة في السنة الهجرية، ويبحث الكثير من المسلمين خاصة ممن يصومون الست من شوال عن هذه الأدعية لترديدها عند الإفطار، وفي هذا الشهر ينصح أيضا بالتوسل والدعاء إلى الله تعالى بكل ما يتمناه المسلم، والمحافظة على العبادات والأعمال الصالحة التي قام بها المسلم في شهر رمضان، وأكد العلماء أنه لم يرد دعاء معين في الشرع الشريف يقوله المسلم في شهر شوال، ولكن يستحب أن يدعوا بما يشاء منها على سبيل المثال يا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم و بلاء اللهم



أفضل الادعية في شهر شوال

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

-اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

الأدعية المستحبة في شهر شوال

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا من المقبولين، واحفظنا بحفظك وأمننا بعينك التي لا تنام.

- اللهم اجعل شوال شهر خير وبركة وعافية، واجعلها سنة خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين.

- اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وبديل عنا خيرًا منه، واجعل أمورنا كلها خيرًا، واسترنا بسترك الذي لا يفضح.

- اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، واجعله نور صدورنا، واجعله سلاحنا في الدنيا والآخرة.

- اللهم ارحمنا واغفر لنا، وارزقنا التوفيق في الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يدخلون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء شهر شوال

دعاء شهر شوال، مما ورد في الشرع الشريف في شهر شوال هو صيام الست البيض، والدعاء لم يرد فيه نص معين، ويعد صيام ستة أيام من شوال من الأعمال المستحبة بعد صيام شهر رمضان، ويعد صيامها مثل صيام الدهر كله، ويستحب في شهر شوال الحرص على الأكثار من الأذكار والحرص على أذكار الصباح والمساء، و قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين: فهي من الأذكار التي يحب أن يكثر من قراءتها في جميع الأوقات، وخاصة بعد الصلوات الخمس.

ودعاء شهر شوال يُنصح بتكرار الاستغفار والصلاة على النبي في جميع الأوقات، والصدقة: فهي من الأعمال المستحبة في جميع الأوقات، ولكن يستحب أن يكثر منها المسلم في شهر شوال، ويداوم على الطاعة بعد شهر رمضان.

اللهم صل على صاحب الروض الشريف والجاه المنيف واللسان العفيف والذكر الكثيف صلاة لا حد لها ولا انتهاء بعدد من دخل إلى روضه الأنور ورأي وجهه الأزهر وبكى في حضرته وتمتع برؤيته وتعلق بجانبه وذاب في حبه وتحقق بأسرار محبته ، اللهم واجعل الجلوس بين المقام وأحد سلسال وصل لا انقطاع له ولا منتهى له ممتدا من هذه السكنى المباركة إلى أن نلقاه على الحوض .

اللهم أمدنا بمدد رسولك الكريم وأفض علينا من بركاته وأنواره وأسراره ما يجعل كل الليالي الباقيه في العمر ليلة صلة بجناب حضرته ومعايشة لذاته الشريفه فلا تمر ليلة إلا ونراه يقظة ومناما فيكون هذا هو حالنا مع حبيبك صلى الله عليه وسلم.

اللهم حالنا لا يخفى عليك حال من ينظر إلى روض رسول الله فلا تقطع عنا النظره وارزقنا تمام النظرة وسر النظرة ومدد النظرة فلا يظمأ القلب بها ابدا ، اللهم واجعل من مدينة رسول الله سكنا ومقاما دائما لا مغادرة له واجعلنا بعد الانتقال من أهل البقيع بجاه من جعلته خير شفيع.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم لك الحمد عدد ما حفظه علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في خلقك، وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك.

اللهم إني مقر بنعمتك فتمم إحسانك إليَّ فيما تبقي من عمري أعظم، وأتمَّ وأكمل، وأحسن ما أحسنت إليَّ فيما مضي منه برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم لا تنسني ذكرك، ولا توليني غيرك، ولا تكشف عني سترك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تطردني من كنفك وجوارك وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم علي سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.صبحكم الله بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائم حج بيت الله ،وزيارة روضة الحبيب الشفيع عليه أفضل الصلاة والسلام

أدعية شهر شوال

- رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِا اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِا مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِا لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

- اللهم بارك لنا في أوله وأوسطه وآخره، واجعلنا من الفائزين يوم القيامة، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

- اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على الاجتهاد في مرضاتك وطاعتك، وأعنا على الإصلاح في أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء دخول شهر شوال اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرًا مما كنا فيه يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم.