قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى نية صيام الست من شوال؟.. اعرف آخر وقته وكيف تنويه بهذا الدعاء
سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي
أمطار شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك
ليفربول يصطدم ببرايتون في اختبار صعب.. وغياب صلاح يربك الحسابات
الفريق كامل الوزير للرئيس السيسي: 6 أشهر تفصلنا عن تشغيل مونوريل غرب النيل
175 دولارا.. تحذير: سعر النفط لن ينخفض حتى 2027
صواريخ إيران تضرب وسط إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي وأضرار في تل أبيب
عاصفة ترابية شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام عيد الفطر
ثانى أيام عيد الفطر.. استقرار أسعار الذهب في مصر وارتفاع الأوقية عالميًا
انتبه .. ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول الكحك والبسكويت
واشنطن تدرس سيناريوهات التعامل مع النووي الإيراني دون قرار نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء والست من شوال.. الإفتاء توضح

شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز الجمع بين نية صيام القضاء ونية صيام الأيام الستة من شوال؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: نعم يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

هل يجوز بدء صيام الست من شوال يوم عيد الفطر؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصيام في عيد الفطر، مؤكدة أنه على الرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، إلا أن هناك 5 أيام من كل عام لا ينعقد فيها صيام المسلم والتي وصفها النبي الكريم بأيام الطعام والشراب. 

وعن حكم الصيام في عيد الفطر، والخمسة أيام التي حُرم على المسلمين صيامها، فهي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، ولذلك يمكن للمسلم صيام الستة البيض بعد رمضان، ولكن بداية من ثاني أيام العيد، ويجوز له صيامهم إما أياماً متفرقة أو مجمعة بحسب ما يريد.

الصيام القضاء ست من شوال شوال الصوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

