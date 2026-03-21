حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء والست من شوال.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز الجمع بين نية صيام القضاء ونية صيام الأيام الستة من شوال؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: نعم يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

هل يجوز بدء صيام الست من شوال يوم عيد الفطر؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصيام في عيد الفطر، مؤكدة أنه على الرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، إلا أن هناك 5 أيام من كل عام لا ينعقد فيها صيام المسلم والتي وصفها النبي الكريم بأيام الطعام والشراب.

وعن حكم الصيام في عيد الفطر، والخمسة أيام التي حُرم على المسلمين صيامها، فهي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، ولذلك يمكن للمسلم صيام الستة البيض بعد رمضان، ولكن بداية من ثاني أيام العيد، ويجوز له صيامهم إما أياماً متفرقة أو مجمعة بحسب ما يريد.