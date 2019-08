Hobbs & Shaw يتخطى 180 مليون دولار عالميا

استطاع فيلم Hobbs & Shaw، تحقيق إيرادات كبيرة فى دور العرض العالمية وصلت إلى 180 مليون دولار بعد ثلاثة أيام من طرحه، وفى نفس الوقت تخطى الـ60 مليون دولار فى أمريكا.



الفيلم من بطولة دواين جونسون وجايسون ستاثام، وهو استكمال لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious.



الفيلم الجديد Hobbs & Shaw سيكون لأول مرة الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.



يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا، بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، والعمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.