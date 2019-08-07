البيطريين: خطة قومية للحد من انتشار الكلاب في الشوارع.. الدولة لا تصدرها..وليس لها علاقة بظاهرة الثعابين

البيطريين تحذر: الكلاب لا تهاجم الثعابين أو العقارب

البيطريين.. تصدير الكلاب حالات فردية

البيطريين تكشف مخاطر تصدير الكلاب والقطط على البيئة





انتشار الكلاب الضالة مشكلة كبيرة تواجه الأجهزة المعنية، نظرا لما تحمله من أمراض مثل داء الكلب، وتسعى الدولة للتخلص منها بتخصيص 740 مليون جنيه، للحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلي عدم تصدير الكلاب الي الخارج، وتواجد الثعابين والافاعي والعقارب ليس سبب قلة الكلاب لانها غير موجودة السلسلة الغذائية لها.





وقال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان و الحياة البرية، إنه لا يتم تصدير كلاب الي خارج مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الحجر الطبي، مضيفا أن ما يحدث يكون في صحبة مسافر، والمفترض أن يأخذ جميع التطعيمات والأمصال، ويكون محصن وله مناعة ضد مرض السعار، وتعتمد الشهاد من الإمارات أو من ألمانيا لكي يحصل المسافر علي تصريح سفر للكلب الخاص به.





وأشار مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إلى أن الكلاب والقطط لا تتغذي علي الثعابين والأفاعي أو العقارب، مضيفا أنها ليست في السلسة الغذائية لها، ولا تهاجمها لمعرفتها قدر الخطر الناجم عن ذلك.





وأكد عوض، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يوجد مشروع قومي للتخلص من الكلاب الضالة والأمراض العديدة والمشتركة أهمها مرض السعار، وتسعي الدولة للتخلص منها بتخصيص 740 مليون جنيه، للحفاظ علي الصحة العامة مضيفا أن المشروع قدم في مجلس النواب والموضوع في محل الدراسة من الدولة نظرا لما يمثله الكلاب الضالة من خطر علي الصحة العامة والمواطنين.





وأوضح عضو المجلس، أن المقترح سينفذ خلال خمس سنوات، من خلال الأمصال والتعقيم الجراحي، أو من خلال الخرطوش أو السم في حالة الكلاب الشرسة.





قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لا توجد صفة رسمية لتصدير الكلاب أو القطط إلى الخارج، مضيفًا أنها تكون عبارة عن ممتلكات شخصية للمسافرين.





وأكد نبيل، في تصريحات لصدى البلد، أن خطورة القطط والكلاب تكمن في انتشار الأوبئة وخاصة داء الكلب، الذي ينتقل إلى الإنسان ويصيبه بنوبات سعار وتشنجات تؤدي إلى الوفاة.





وأوضح عضو المجلس، أن الكلاب والقطط لا تهاجم أو تتغذي علي الافاعي والثعابين والعقارب، لأنها ليست مع الثعابين أو العقارب في نفس السلسلة الغذائية.





قال الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، مدير تنفيذي بالحجر البيطري بالإسكندرية، إنه لا يتم تصدير كلاب إلى خارج مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الحجر الطبي، مضيفا أنه لا توجد أي شحنات تحمل كلابا بالموانئ المصرية للتصدير.





وأكد دهمش، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان التصدير حالات فردية و يكون في صحبة مسافر، والمفترض أن يأخذ جميع التطعيمات والأمصال، ويكون محصن وله مناعة ضد مرض السعار.





وأضح عضو المجلس، أن كلاب الشوارع منتشره بشكل كبير، ولها يد في انتشار الأمراض خاصة السعار، مضيفا أنه يجب التخلص منها بالطرق السليمة كالتعقيم والإخصاء للحد من انتشار الأوبئة.





وأضاف دهمش، أنه يجب الحفاظ علي التوازن البيئي، لأن أضرارها في الزيادة أكثر من نقصها.



