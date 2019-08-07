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فن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة زواجها عرفيا من محمد رمضان

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:30 ص
حلا شيحة و محمد رمضان
حلا شيحة و محمد رمضان
محمد نبيـل
نفى الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن زواج ابنته من الفنان محمد رمضان، بعد عودتها للساحة الفنية مجددا.

وطالت حلا شيحة شائعات خلال الأيام الماضية حول زواجها عرفيا من محمد رمضان بعد مشاركتها له بطولة مسلسل زلزال والذى عرض موسم دراما رمضان الماضى.

و يستعد محمد رمضان خلال الأيام المقبلة لحفل غنائى ضخم، وينتظر عرض فيلمه الكنز 2 والمقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم الكنز الجزء الثاني من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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