بعد شراء النادي.. تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا الإسباني.. صور

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي الميريا الاسباني أولى صفقات الفريق الأول استعدادا لخوض منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية .



ونشر تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مازحا بصورة للممثل شيكو بـ تيشيرت الفريق الإسباني .



جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ يرغب في خوض تجربة جديدة بعد تجربته مع نادي بيراميدز في مصر ووصوله بالفريق إلى المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في أول ظهور للنادي بمسمى بيراميدز.

