وائل جمعة يختار خليفته في الملاعب.. ويحدد ما ينقص الجيل الحالي

تحدث وائل جمعة مدافع الأهلي السابق عما ينقص الجيل الحالي من الفريق الأول بالنادي الاهلي لمقارنته بجيله.
وقال وائل جمعة خلال حديثه لقناة الأهلي التليفزيونية: "من الظلم مقارنة الجيل الحالي بجيلنا هذا يضع اللاعبين في ضغط كبير".
وعن الذي يستحق لقب الصخرة الجديد، أكد وائل جمعة: "هناك عناصر كثيرة، لكن رامي ربيعة يعد واحدا من اللاعبين يتمتع بإمكانيات وروح وشخصية قوية".
واستطرد وائل جمعة صاحب الـ44 عامًا قائلا: "الإصابة أبعدت رامي ربيعة عن الملاعب لفترة طويلة، لكنه يمتلك الجودة والإمكانيات والسرعة والطول المناسب، والتي تؤهله إلى قيادة الدفاع في الأهلي ومنتخب مصر".