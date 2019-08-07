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رياضة

وائل جمعة يختار خليفته في الملاعب.. ويحدد ما ينقص الجيل الحالي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:59 ص
صدى البلد
عمر سلامة
تحدث وائل جمعة مدافع الأهلي السابق عما ينقص الجيل الحالي من الفريق الأول بالنادي الاهلي لمقارنته بجيله.

وقال وائل جمعة خلال حديثه لقناة الأهلي التليفزيونية: "من الظلم مقارنة الجيل الحالي بجيلنا هذا يضع اللاعبين في ضغط كبير".

وعن الذي يستحق لقب الصخرة الجديد، أكد وائل جمعة: "هناك عناصر كثيرة، لكن رامي ربيعة يعد واحدا من اللاعبين يتمتع بإمكانيات وروح وشخصية قوية".

واستطرد وائل جمعة صاحب الـ44 عامًا قائلا: "الإصابة أبعدت رامي ربيعة عن الملاعب لفترة طويلة، لكنه يمتلك الجودة والإمكانيات والسرعة والطول المناسب، والتي تؤهله إلى قيادة الدفاع في الأهلي ومنتخب مصر".

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