بعد هبوطها اضطراريًا.. اشتعال النيران في طائرة المغنية الأمريكية بينك

هبطت طائرة خاصة تقل أفرادًا من الطاقم المسئول عن جولة فنية للمغنية الأمريكية، أليشيا بييث، والشهيرة بـ"بينك"، اضطراريا، الثلاثاء، في مطار بالدنمارك.





ووفقا لما نشرته رويترز الإخبارية أن الطائرة إشتعلت فيها النيران عقب هبوطها، إلا أن كل ركابها خرجوا سالمين.





وقال رون ليم من شركة لايف نيشن نورواي المسؤولة عن الترويج للجولة الموسيقية "تم إخطاري أن الطائرة كانت تتبع فريق بينك وأن كل من عليها لم يصبهم أذى".





ولم تكن المغنية الأمريكية بينك، المقرر أن تحيى حفلا في بلدة هورسنس الدنماركية مساء اليوم الأربعاء، على متن الطائرة.