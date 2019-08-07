ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هبوطها اضطراريًا.. اشتعال النيران في طائرة المغنية الأمريكية بينك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:19 ص
بينيك
بينيك
أحمد سيف الدين
هبطت طائرة خاصة تقل أفرادًا من الطاقم المسئول عن جولة فنية للمغنية الأمريكية، أليشيا بييث، والشهيرة بـ"بينك"، اضطراريا، الثلاثاء، في مطار بالدنمارك. 

ووفقا لما نشرته رويترز الإخبارية أن الطائرة إشتعلت فيها النيران عقب هبوطها، إلا أن كل ركابها خرجوا سالمين.

وقال رون ليم من شركة لايف نيشن نورواي المسؤولة عن الترويج للجولة الموسيقية "تم إخطاري أن الطائرة كانت تتبع فريق بينك وأن كل من عليها لم يصبهم أذى".

ولم تكن المغنية الأمريكية بينك، المقرر أن تحيى حفلا في بلدة هورسنس الدنماركية مساء اليوم الأربعاء، على متن الطائرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائر يتسبب في هبوط اضطراري لـ طائرة ركاب إسرائيلية

شاهد.. اشتعال النيران في طائرة عسكرية أمريكية أثناء طيرانها

هبوط طائرة اضطراريًا.. بسبب ريحة وحشة

تحطم طائرة فريق المغنية الأمريكية بينك في الدنمارك

ترشيحاتنا

حكم تكرار العمرة للمتمتع

بعد هبوطها اضطراريًا.. اشتعال النيران في طائرة المغنية الأمريكية بينك

فخري الفقي: 317 مليارا عائد قناة السويس الجديدة في 4 سنوات

خاص.. أول رد من المقاولون العرب على مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر وسبب تعثرها.. فيديو

أول ظهور لـ عواد وبن شرقى.. طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك في ودية المتحدة للإسكان

اخبار الحوادث.. مفاجأة في قضية طفلة العياط.. وضحية إهمال الأسرة في قها أمام الطب النفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين