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فن

بعد تقبيلها لـ محمد رمضان أمام الجميع.. تعرف على هذه الفتاة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:45 ص
محمد رمضان - ايما
محمد رمضان - ايما شاه
سعيد فراج
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا إضافية تظهر لحظة تقبيل فتاة للفنان محمد رمضان على الملأ وأمام الجميع، خلال فعاليات تكريمه من مجلة enigma، في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 1 أغسطس. 

وأظهرت الصور والفيديوهات التي تم نشرها من تلك الواقعة، وجه تلك الفتاة كاملًا، وتبين أنها الفنانة الكويتية إيما شاه، وهي ممثلة مسرحية من أب كويتي وأم إيرانية. 

يأتي ذلك بعد ما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ محمد رمضان، ظهر فيها خلال فعاليات تكريمه من مجلة enigma، في ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 1 أغسطس. 

وظهر محمد رمضان في الصور مبتسمًا، بينما فتاة أخرى ترتدي فستانا عاري الظهر، تندفع نحوه لتضع قبلة على خده الأيسر. 

يذكر أن مجلة "enigma" العالمية، احتفت بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، في حفل ضخم أقيمت فعالياته، الخميس الماضي، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحًا كاسحًا بكليب "انساي" بـ69 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب يوم الأربعاء 17 يوليو. 

واحتل كليب أغنية "انساي" الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب. 

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

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