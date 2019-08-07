ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم

أعلن الحساب الرسمي، لمسابقة "تي سي كاندلر"، عبر تطبيق انستجرام، عن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم، ليبدأ التصويت عليها من قبل الجمهور.





وجاءت ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم، التي تختارها مسابقة "تي سي كاندلر"، لتكون ياسمين هي العربية والمصرية الوحيدة.





ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل حكايتى فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.





مسلسل حكايتى ضم كلا من تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.