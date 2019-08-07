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محاكمات غير نزيهة وقضاه غير مستقلين.. البرازيل ترفض تسليم معارض لأردوغان

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:02 ص
أردوغان
أردوغان
رويترز
رفضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، طلبا من تركيا بتسليم معارض للرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إنه لا توجد ضمانات بخضوعه لمحاكمة عادلة في بلاده.

وعلي سيباحي رجل أعمال يمتلك مطاعم في ساو باولو وهو عضو في حركة الخدمة، وهي حركة إسلامية معتدلة تستلهم الواعظ التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن. وتعتبرها حكومة أردوغان منظمة إرهابية.

وقال القاضي إديسون فاتشين في الحكم الذي أيدته بالإجماع الغرفة الثانية بالمحكمة العليا التي تضم خمسة أعضاء "لا يوجد ما يضمن أن يلقى الشخص الذي يتم تسليمه محاكمة نزيهة على يد قاض مستقل".

وطالب مكتب كبير المدعين العموميين في البرازيل المحكمة بعدم تسليم سيباحي الذي يعيش في البرازيل منذ 12 عاما، وقال إنه لا توجد أدلة لديه على ارتكاب حركة الخدمة أعمالا إرهابية.

وذكرت صحيفة استادو دي ساو باولو أنه يوجد حوالي 300 تركي على صلة بحركة الخدمة يعيشون في البرازيل وأن الحكومة التركية تسعى لتسلم 10 منهم على الأقل.

ولم ترد وزارة العدل البرازيلية على طلب للتعليق بشأن طلبات التسليم الأخرى.

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