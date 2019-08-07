علاج عرق النسا بالاعشاب نهائيا.. بـ 6 وصفات مجربة

يمكن علاج عرق النسا بالأعشاب نهائيا والتخلص من ألم عرق النسا، والذي يصيب الجسم على طول مسار العصب الوركي، الذي يتفرع من أسفل ظهرك ويتوغل عبر الوركين والأرداف وأسفل كل ساق، حيث عادةً ما يؤثر عرق النسا على جانب واحد فقط من الجسم، مما يجعل الألم يصيب جانبا واحدا من القدم ويشمل الوركين من الأعلى، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق فعالة لعلاج عرق النسا بالاعشاب مجرب من قبل الكثيرين والذين اتبثوا مدى فاعليتها.





وتصبح الإصابة بـ عرق النسا أكثر شيوعًا عندما يضغط القرص الفقري أو العظم على العمود الفقري أو يضيق العمود الفقري على جزء من العصب، ويتسبب هذا المرض في الالتهابات والألم وغالبا ما يصيب الشخص ببعض الإحساس بالتخدير في الساق المصابة، ويمكن علاج عرق النسا بالأعشاب الطبيعية والزيوت، ونتخلص من الأعراض المزعجة التي يتسبب بها.





أسباب عرق النسا





يحدث عرق النسا عندما يصاب العصب الوركي ، وهو يحدث عادة عن طريق التسبب في فتق العمود الفقري الخاص بك أو عن طريق النمو الزائد للعظام على فقرات الظهر، حيث إنه نادرًا ما يتسبب هذا الضغط على العصب بسبب حدوث ورم أو عن تلفه من الإصابة بمرض مثل السكري.





وعادة ما يختفي الألم الناتج عن عرق النسا المعتدل مع مرور الوقت، ولكن إن كنت تعانين من ألم حاد أو فشلت جميع العلاجات الطبية، فعليك الاتصال بطبيبك، يساعدك على تخفيف الأعراض، وإذا استمر الألم لفترة أطول من الأسبوع أو زاد الأمر سوءًا، فعليك أيضا الحصول على رعاية طبية فورية.





أعراض عرق النسا





ويمكن للألم الناتج عن عرق النسا، الذي ينبعث من العمود الفقري السفلي حتى الأرداف وأسفل الظهر هو السمة المميزة لعرق النسا، وقد يشعر المصابون بعرق النسا بعدم الراحة خلال النوم، والحركة، والجلوس بسبب ألم العصب؛ حيث إن الألم يتبع مسارًا من أسفل الظهر إلى الأرداف ومنطقة الفخذين والساق.





ويتغير قوة الألم من ألم خفيف إلى إحساس حاد أو حارق أو ألم مبرح، وفي بعض الأحيان يمكن أن يشعر الشخص وكأنه مصاب بصدمة كهربائية، وقد يكون الألم أصعب وأسوأ عندما تسعل أو تعطس، ويزداد الألم أيضا عند الجلوس لفترات طويلة، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض من جانب واحد فقط من جسمك.





ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من تنميل أو وخز أو ضعف في العضلات والساق أو القدم المصابة، وقد تشعر بألم في جزء من ساقك وشعور بأنك قدمك مخدرة، وبعض الأعراض الأخرى، مثل:





1- أن يكون لديك ألم حاد مفاجئ في أسفل الظهر أو الساق والشعور بالتخدير أو ضعف العضلات في الساق.

2- الألم يحدث بعد إصابة عنيفة مثل حادث مروري.

3- لديك مشكلة في السيطرة على الأمعاء أو المثانة.





علاج عرق النسا بالأعشاب نهائيا





1- علاج عرق النسا بـ الكركم مع الحليب:





ويمكن علاج عرق النسا باستخدام الكركم، حيث أنه من الأعشاب التي وجد لها تأثير فعال على علاج التهابات بشكل عام في الجسم، نظراً لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب. يحتوي على مركب الكركمين الذي بدوره يساعد على الحد من آلام الأعصاب والالتهابات، ويمكن استخدامه مع الحليب.





مقادير الكركم مع الحليب:

ملعقة من الكركم

كوب من الحليب

القليل من القرفة

القليل من العسل





طريقة الإستخدام:

1- أضيفي ملعقة من الكركم إلى كوب من الحليب مع القليل من القرفة.

2- أغلي الخليط وضيفي القليل من العسل.

3- تناولي المشروب دافئاً مرتين في اليوم وسوف تجدي تحسناً ملحوظاً.





2- علاج عرق النسا بـ الثوم:





ويمكن استخدام الثوم بفوائده التي لا حصر لها، والتي اثبت فاعليته في علاج عرق النسا مجرب.





طريقة الإستخدام:

يمكن إضافته في الوجبات، أو وضعه على السلطة.





3- علاج عرق النسا بـ بذور الخردل:





ويمكن استخدام بذور الخردل في علاج عرق النسا، حيث انه يساهم في تدفئة الأماكن التي تقوم بدهنها، لذا فهو علاج فعال للألتهابات العضلية، وقد أثبت فاعليته في تخفيف آلام العصب الوركي.





طريقة الإستخدام:

1- دفي زيت الخردل على النار.

2- دلكي به المنطقة المواظبة لمدة لا تقل عن 5 دقائق يومياً.





4- علاج عرق النسا بزيت الكافور:





ويمكن ان يساعد تدليك زيت الكافور على المكان المصاب ان يجعل الكثير من المشاكل خاصة مشكلة عرق النسا مما يجعل الجسم يشفى من التشنجات التي تحدث في العضلات، وتعزيز الدورة الدموية في المكان المصاب





مقادير:

زيت الكافور

3 ملاعق من جوزة الطيب

كوب من زيت السمسم





طريقة الإستخدام:

1- اخلطي 3 ملاعق من مسحوق جوزة الطيب وكوب من زيت السمسم وضعي الخليط على النار، ثم اتركيه يبرد قليلاً.

2- دلكي به العضلات المصابة عدة مرات.

3- قومي بتدليك المنطقة المصابة باستخدام زيت الكافور الدافئ، الذي يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات.

4- واظبي على الوصفة لمدة أسابيع متتالية لحين الحصول على النتيجة المرجوة.





5- علاج عرق النسا بـ زهرة العطاس:





ويمكن ان يستخدم زهرة العطاس أو ما تعرف باسم الأرنيكا في علاج عرق النسا .





طريقة الإستخدام:

يمكن استخدام زهرة العطاس موضعيا لعلاج التهاب عرق النسا، بوضعه على المكان المصاب وتدليكه.





6- علاج عرق النسا بـ الزنجبيل وزيت السمسم:





ومن المعروف ان الزنجبيل لديه فاعلية كبيرة في التخلص من الآلام العضلية والعصبية، وبالأخص مع علاج عرق النسا، حيث ان الزنجبيل لديه خصائص مضادة للإلتهاب تحد من الآلام في فترة قصيرة.





مقادير:

ملعقتين من الزنجبيل

ملعقة من عصير الليمون

3 ملاعق صغيرة من زيت السمسم





طريقة الإستخدام:

1-اخلطي المكونات مع بعضهم البعض.