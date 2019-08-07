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رياضة

زين الدين زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سالزبورج النمساوي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:40 ص
زيدان
زيدان
إسراء أشرف
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد ، عن قائمة فريقه التي ستواجه سالزبورج النمساوي اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وشهدت قائمة ريال مدريد ، استبعاد كل من، جاريث بيل، وماريانو دياز، وخاميس رودريجيز، ولوكا مودريتش، ورودريجو، وكوبو، بالإضافة إل أسينسيو وإبراهيم دياز وميندي للإصابة.

وجاءت قائمة الميرنجي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - نافاس - لونين

خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ناشتو - مارسيلو - أودريوزولا - دي لا فوينتى

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم: بنزيما - فاسكيز - هازارد - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.

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