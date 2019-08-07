زين الدين زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سالزبورج النمساوي

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد ، عن قائمة فريقه التي ستواجه سالزبورج النمساوي اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.
وشهدت قائمة ريال مدريد ، استبعاد كل من، جاريث بيل، وماريانو دياز، وخاميس رودريجيز، ولوكا مودريتش، ورودريجو، وكوبو، بالإضافة إل أسينسيو وإبراهيم دياز وميندي للإصابة.
وجاءت قائمة الميرنجي كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا - نافاس - لونين
خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ناشتو - مارسيلو - أودريوزولا - دي لا فوينتى
خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو
خط الهجوم: بنزيما - فاسكيز - هازارد - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.
وشهدت قائمة ريال مدريد ، استبعاد كل من، جاريث بيل، وماريانو دياز، وخاميس رودريجيز، ولوكا مودريتش، ورودريجو، وكوبو، بالإضافة إل أسينسيو وإبراهيم دياز وميندي للإصابة.
وجاءت قائمة الميرنجي كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا - نافاس - لونين
خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ناشتو - مارسيلو - أودريوزولا - دي لا فوينتى
خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو
خط الهجوم: بنزيما - فاسكيز - هازارد - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.
📝 Los 20 convocados para el amistoso ante el @RedBullSalzburg. #HalaMadrid pic.twitter.com/Zi77tmn0yk— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 7, 2019