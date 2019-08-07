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محافظات

تخصيص أرض لإقامة محطتي رفع الشادوف وقرية الفتح وكنيسة في بورسعيد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:55 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
وافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظة .حيث تمت الموافقة على تعديل الحد الشرقي لسور محطة رفع قريه النورس بجنوب بورسعيد لتحقيق طلبات شركة الكهرباء واشتراطات اداره البيئه.

كما وافق المجلس علي تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع لخدمة منطقة غرب وشرق الشادوف وعمل توسعات محطة المعالجة القائمة بمدينة بورفؤاد لاستيعاب التصرفات الجديدة .

وكذلك الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار التخصيص لمحطة رفع قريه الفتح أسوة بباقي المحطات .

كما وافق المجلس التنقيذي علي توسعات للمدرسة الدولية بمنطقة بورتكس لاستكمال العملية التعليمية حتى الشهادة الثانوية . ووجه المجلس الشكر والتحية لرجل الأعمال محمد مسعد عوف حماده على تبرعاته لاستكمال التوسع بالمدرسة .

ووافق المجلس علي تخصيص أرض بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد لإقامة كنيسة بالحي مع تشكيل لجنة لتحديد مساحة الأرض المناسبة لإقامة الكنيسة حيث أكد المجلس على أهمية وجود مسجد وكنيسة فى أى منطقة عمرانية جديدة .


حضر الاجتماع الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب والدكتور محمود حسين و سعاد المصري والعقيد محمد واصف المستشار العسكري ومساعد مدير الأمن وعدد من مسئولى الأحياء والمديريات .

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