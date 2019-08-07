حبيبي يا عبده .. حماد هلال يغازل والده على طريقته الخاصة

نشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة له مع والده عبر موقع الصور الشهير انستجرام.



وعلق حمادة هلال علي الصورة قائلا "ربنا يخليك لينا ويحفظك يا اطيب اب في الكون ابويا الحاج عبد الفتاح هلال حبيبي يا عبده".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاء من بينها "ربنا يخليكو لبعض" و" ربنا يباركلك فيه".



يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" والتى شارك فى بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.