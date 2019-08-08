برقم اللوحة.. استعلم عن مخالفات المرور في مصر عبر موقع وزارة الداخلية

تقدّم وزارة الداخلية خدمة إلكترونية للمواطنين من خلال موقع مخالفات المرور يتم من خلاله استعلام مخالفات المرور للسيارات والأفراد التي ارتكبت أثناء السير ويمكنه الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارة أو الاستعلام عن المخالفات برقم رخصة القيادة .





استعلام مخالفات المرور متاح من خلال موقع مخالفات المرور الجديد بـ القاهرة - الجيزة – دمياط – الدقهلية – الشرقية- الإسكندرية – الغربية – المنوفية – الوادى الجديد – المنيا – بنى سويف – بورسعيد – اسوان – قنا – سوهاج – الاسماعيلية – اسيوط – البحيرة – الاقصر – كفر الشيخ – سيناء – القليوبية والمحافظات من خلال الدخول على موقع مخالفات المرور الجديد





استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة يأتى موقع مخالفات المرور الجديد فى ظل تطوير منظومة المرور في مصر ورفع كفاءتها وعن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر بصورة صحيحة عبر موقع مخالفات المرور الجديد برقم اللوحة المرورية أو رخصة السيارة أو برقم رخصة القيادة وأيضًا برقم المخالفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة يتم الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية يتم ادخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة او ادخال رقم رخصة القيادة المستعلم عنها يتم الضغط على إجمالي المخالفات، يظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق سدادها.





فى حالة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالاسم يتم اتباع الخطوات التالية :

* يتم تسجيل الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية ويتم اتباع الخطوات التالية :

- الضغط على كلمة خدمات نيابات المرور

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

- الضغط على أيقونة خدمة مخالفات رخص المركبات.

- تسجيل رقم اللوحة الخاص بالسيارة سواء بالأرقام أو الأرقام والحروف.

- وضع بيان المحافظة ونوع الترخيص في الخانات المخصصة.





عقب الانتهاء من ادخال كافة البيانات سوف تصلك رسالة فورية في حال ثبوت مخالفة عليك تفيد نوع المخالفة.





ويذكر أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومثلها المستشار هشام حسين حمدي رئيس الاستئناف مدير النيابات، والهيئة القومية للبريد ومثلها عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.





يهدف البروتوكول إلى توفير خدمة الاستعلام عن سداد مخالفات المرور ، والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين من خلال مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية.





يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية باستخدام وتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





كما يأتي هذا البروتوكول استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة لإحداث طفرة إيجابية في شكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي والتي تشمل العديد من مشروعات التعاون بين كافة قطاعات ومؤسسات الدولة لإتاحة خدمات الكترونية مطورة تحظى على رضا المواطنين، وتساهم في تخفيف العبء وتوفير الوقت؛ الأمر الذي يتسق مع أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية والخبرات التي يتمتع بها البريد المصري لتعزيز دوره في تقديم الخدمات الحكومية





وجاء اختيار البريد المصري لتحصيل مخالفات المرور بناءً على الثقة التي يتمتع بها لدى المواطنين والانتشار الجغرافي الواسع الذى يصل إلى 4000 فرع منتشرين على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مستوى التطوير الذى وصلت إليه مراكز الخدمات البريدية الذى جعلها قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية.





وفور تفعيل البروتوكول يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها، والحصول على شهادة براءة الذمة من أي مركز خدمات بريدية على مستوى الجمهورية؛ وذلك عبر شبكة ربط بين الهيئة ونيابات المرور مؤمنة بالكامل يتم من خلالها الرد لحظيًا على المخالفات المطلوب الاستعلام عنها، هذا بالإضافة إلى إمكانية التظلم من مخالفات المرور سواء كانت كلية أو جزئية.



