فوز المصري الحسين حسان برئاسة الاتحاد الأفريقي للقضاء على العشوائيات.. صور

أعلن جلال الدين السيوطى الأمين العام للاتحاد الافريقى للقضاء على العشوائيات بـ "غانا"، عن الفائز برئاسة الاتحاد ضمن الأربعة المرشحين متعددي الجنسيات ما بين المصري ، والغاني، والنيجيري، والبنيني.





وقال السيوطي إن الفائز برئاسة الاتحاد الأفريقي للقضاء على العشوائيات الحسين حسان - مصري الجنسية - لما له من إنجاز ملموس في التعاطي مع القضايا الأفريقية الماسة والعمل على حلها وطرح الأفكار لتطوير عشوائيات القرى الفقيرة والمناطق المهددة بالخطر في القارة الافريقية.





وصرح الحسين حسان، رئيس الاتحاد الافريقي للقضاء على العشوائيات لـ "صدى البلد" معبرا عن سعادته بالفوز برئاسة الاتحاد، واعدا بأنه الفترة المقبلة سيكون شغله الشاغل قضايا المنطقة الافريقية ومراعاة المحرومين والمعوزين الأفارقة.





مضيفا أن رئاسته للاتحاد عظمت من مسئوليته تجاه أبناء القارة السمراء من الطبقة الأكثر احتياجا وساكني المناطق والقرى المحرومة، وأنه سيكثف من أفكاره البناءة وأطروحاته التطلعية لأن يرتفع بمستوى معيشة هؤلاء وتوفير حياة آدمية تضمن لهم معيشة مستقرة وآمنة؛ لافتا إلى أن تجربة مصر في القضاء على العشوائيات يجب ان تكون نموذجا يحتذى في افريقيا.





يشار إلى ان جلال الدين السيوطى رئيس مؤسسة اكرا بغانا سبق وصرح لموقع "صدى البلد" الاخباري انه سيتم تدشين اتحاد افريقي للقضاء على العشوائيات، لإعادة إعمار افريقيا خاصة القرى المحرومة من المياه ومساعدة الحكومات فى حلها من خلال التعاون مع دول القارة السمراء، وسيكون مقره غانا.



