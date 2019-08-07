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جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:56 م
دومينيك حوراني
دومينيك حوراني
هاجر هانئ
تحتفل اليوم عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية دومينيك حوراني، بعيد ميلادها الـ 34، وتعتمد دومينيك فى إطلالتها على الملابس المثيرة والجريئة.

وتعتمد دومينيك حوراني على اقتناء قطع الملابس التى تبرز قوامها الرشيق والممشوق، ولا تقتصر إطلالاتها على موديلات محددة ولكنها تتنوع ملابسها بين الأزياء الكاجوال وفساتين السهرة الطويلة والقصيرة الجريئة والجمبسوت أيضًا.

كما تظهر دومينيك حوراني بتسريحات الشعر والألوان الجديدة وغير التقليدية مثل اللون البينك الذى ظهرت به فى إحدى المرات، وتقوم الفنانة اللبنانية بتنسيق قطع الإكسسوارات والحقائب التى تتناسب مع إطلالاتها.
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها
جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها

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