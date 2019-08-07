بدء وصول رءوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر أبو سمبل بأسوان

صرح الدكتور محمد الشحات أبو ستيت مسئول متابعة ملف صكوك أضاحي الأوقاف بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد بدأت مرحلة نقل رءوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر الشرق الوسط بأبو سمبل بمحافظة أسوان تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى في الأوقات الشرعية للذبح .



أعلنت وزارة الأوقاف، أن كلًا من مديريتي أوقاف الدقهلية وبني سويف حققت الألف صك الأولى في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.



وأكدت في بيان لها، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية (27989) صكًّا بإجمالي وقدره (50,380,200) خمسون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألفًا ومائتي جنيه حتى الآن.



وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية، وخمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن يقدِّما كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف .



