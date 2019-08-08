نجمات ظهرن بأكثر من وجه في السينما.. عودة قوية لـ هند صبري بـ 3 أعمال.. وغادة عادل تتواجد برفقة كريم عبد العزيز وأمير كرارة

روبى تعود بـ قوة في حملة فرعون والكنز 2

وجميلة عوض بين تراجيديا الضيف وكوميديا سبع البرمبة





على ما يبدو أن هناك عدد من النجمات قررن التواجد في سينما هذا العام بشكل مكثف، حيث شهدت هذه الفترة نشاط مكثف لدى بعضهن، وظهر ذلك من خلال عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية.





أولى تلك النجمات هى الفنانة هند صبرى التى تواجدت سينمائيًا من خلال 3 أعمال ، هم الممر ، والذى شاركت فى بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وإياد نصار و محمد جمعة وأسماء أبو اليزيد وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى ، بالإضافة إلى الفيل الازرق 2 ، مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتارا عماد وشيرين رضا ، وفيلم الكنز 2 ، مع محمد رمضان ومحمد سعد وأحمد رزق وروبى وأحمد حاتم .





شيرين رضا هى الاخرى كان لها نشاط فنى مكثف حيث بدأت العام الحالى بعرض فيلمها الضيف مع خالد الصاوى وأحمد مالك وجميلة عوض ، وتخوض حاليًا المنافسة من خلال فيلمها الفيل الازرق .





كما عادت روبي هذا العام للمشاركة فى السينما بعد فترة غياب، حيث كان قد طرح لها فيلم "حملة فرعون" والذى لم يحقق إيرادات مرتفعة إلا أنه فى المنافسة لفترة، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين بجانب روبى على رأسهم عمرو سعد ومحمد لطفى وأمير رامز ، ومن المقرر عرض فيلمها الكنز 2 ، خلال الأيام القادمة، والذى يقوم ببطولته محمد رمضان .



