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الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن كشمير

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:59 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعو كل الأطراف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان للهدوء وضبط النفس.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن كشمير.

وقالت باكستان اليوم الأربعاء، إنها ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وستوقف التجارة الثنائية مع الهند بعدما ألغت نيودلهي الوضع الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وطلبت الحكومة الهندية من السفير الباكستاني لديها مغادرة أراضيها.

ومنطقة جامو وكشمير، هي الولاية الهندية الوحيدة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، ويطالب الانفصاليون الذين ينشطون فيها، إما بإعلان استقلالها عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.

يذكر أن كلا من الهند والصين تطالبان بأجزاء من إقليم كشمير المتنازع عليه، وقد وجهتا انتقادات لاذعة للقرار الهندي.

وتصاعد التوتر حول كشمير مطلع العام الجاري على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا من الشرطة الهندية، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.

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