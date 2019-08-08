لقطة رومانسية بين أصالة وطارق العريان في العرض الخاص لـ ولاد رزق 2

دعمت الفنانة أصالة كعادتها زوجها المخرج طارق العريان خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد ولاد رزق 2 الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.





وظهرت الفنانة أصالة في لقطة رومانسية مع العريان وهي تحضنه وتقبله خلال العرض الخاص الذي غطاه العديد من وسائل الإعلام.





وكانت الفنانة أصالة في العرض الخاص للجزء الأول من "ولاد رزق" منحت العريان قبلة حارة أمام الجميع؛ وهو ما أثار حالة من الجدل.





يعد فيلم ولاد رزق 2 من أبرز الأعمال المنتظر عرضها، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول وقت طرحه عام 2015، وإيرادات اقتربت من 23 مليون جنيه.





الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان والذى استعان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.