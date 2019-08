في 6 أيام Hobbs and shaw يتقرب من 200 مليون دولار

كشف موقع Box office mojo عن تحقيق فيلم Fast and furious presents : hobbs and shaw إيرادات بلغت 193,424,900 مليون دولار حول العالم بعد طرحه 2 أغسطس الماضي.





فيلم Hobbs & Shaw، هو استكمال لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious، التي نجحت فى تحقيق 5.1 مليار دولار، منذ طرحها فى 2001، وحتى أخر جزء منها العام الماضى، ومن المرجح ان يتم إصدار الجزء التاسع من السلسلة منتصف العام المقبل.





الفيلم الجديد من مشتق من أحداث فيلم The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فين ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.