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حوادث

مع قرب عيد الأضحى .. ضبط 18 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:38 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
مصطفى الرماح - اسلام مقلد
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بحملة مكبرة بالأسواق المجاورة للمجزر الآلى بمنطقة البساتين بدائرة قسم شرطة الخليفة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وبالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، للمرور والتفتيش على أسواق تصنيع وإنتاج وتداول والإتجار فى المنتجات الحيوانية من اللحوم ومصنعاتها.

وبحسب بيان، الخميس، أسفرت الجهود عن ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص" ، يديرها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم المقطم بالقاهرة ) وبحوزته 12 طن "لحوم – إسقاط – دهون" غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص" يديرها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة) وبحوزته 4 طن لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر .

وتم ضبط فرشة لحوم تحوى كمية 1850 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر ، لم يتم العثور على مالكها .. تم إعدامها بمحرقة المجزر الآلى حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة وضبط كافة صور الغش التجاري.

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