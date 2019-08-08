رغم تسببه في أزمة شديدة لـ النادي.. الأهلي ينفذ قرار اتحاد الكرة للمعارين

لجأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الموافقة على الصيغة القانونية التي توصلت إليها بعد مناقشات مطولة مع المهندس عدلي القيعي، مستشار مجلس الإدارة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، للوصول إلى حل لأزمة إعارة اللاعبين خلال الفترة المقبلة.



وتسبب قرار اتحاد الكرة الخاص بحق كل فريق في إعارة 5 لاعبين و3 من فرق 1997 و 1998 في أزمة شديدة، خاصة أن الأهلي لديه وفرة كبيرة من اللاعبين، وحاولت لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل ومعه زكريا ناصف وخالد بيبو بجانب محمود الخطيب، رئيس النادي، الحفاظ علي اللاعبين بأي شكل وطريقة لتجنب الصدام مع المنافسين ومنحهم فرص المشاركه مع الفرق الأخري لتجهيزهم.



واستمعت اللجنة لآراء اللجنة القانونية برئاسة محمد فتحي، وكذلك استعانت بخبرات حنان الزيني، مسئول التوثيق وأمين سر لجنة التخطيط، وتم الانتهاء إلى حيلة ذكية للحفاظ على لاعبيهم تقضي بأن يقوم النادي بإعارة 5 لاعبين فعليًا و3 من فرق 97 و89 فقط.