احتل المركز الخامس خلال ساعات.. هيثم شاكر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

تمكن الفنان هيثم شاكر من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب من خلال أغنيه كنت مداويني ، والتي تعد واحدة من أغاني ألبومه الجديد.





الاغنية حققت ما يقرب من ٨٠ ألف مشاهدة خلال ساعات معدودة وهو ما أهلها لاحتلال المركز الـ٥ من أصل ٥٠ مركز تضمهم القائمة .





وأطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية بعنوان معرفة قديمة وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر، وقد تم إطلاق الألبوم على منصات Anghami، Deezer، Spotify، Apple وأيضا على Youtube.





وكان النجم هيثم شاكر قد مّهد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة بـ 2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما أطلق مؤخرًا كليب أغنية ماتوصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.





ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك





ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.



