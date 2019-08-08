بـ فستان مشجر وقبعة.. هبة الأباصيري فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نشرت الإعلامية هبة الأباصيري على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، عددا من الصور من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا.





وظهرت هبة داخل سيارتها بـ إطلالة انيقة بفستان باللون المشجر وقبعة لاقت اعجاب متابعيها.



يذكر ان الفنانة هبة الاباصيرى شاركت مؤخرا ضمن أحداث المسلسل الإذاعي ابن خالة حفيد أخطر رجل فى العالم.



العمل يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو ، وتدور أحداثه فى إطار من الكوميديا، الذى تم إذاعته على راديو إنرجى .