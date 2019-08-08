بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك والسوشيال ميديا صورة للفنانة دولللي شاهين اثارت الجدل بشكل كبير من كليب " الحاجة دعيالك"





وارتدت دوللي شاهين جلابية مقلمة بالطول باللون الذهبي والابيض مفتوحة فوق ركبتها، وبأكمام قصيرة مطرزة باللون الذهبي متدليه منها حلقات ذهبية ، وارتدت حذاء مفتوح، واعتمدت ميكب متجانس من اللون الاسود مع الفوشيا ، وتألقت بتسريحة بسيطة بشعرها الاسود الطويل





والتقطت الصورة وهي جالسة علي سلم وهذا مأثار الجدل بين الجمهور لأنهذه الصورة تعد هي الاجرأ لها من كليب الحاجة دعيالك الذي طرحته دوللي شاهين أغنيتها الجديدة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم، ألحان تومى، توزيع أشرف البرنس.



كانت آخر أغاني دوللى شاهين هى "حبيبى غير" والتى طرحتها منذ فترة من كلمات أسير الرياض، وألحان خالد جنيدى، وتوزيع موسيقي حازم رأفت.