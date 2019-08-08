ضربة البداية.. موعد مباراة ليفربول ونوريتش بـ الدورى الانجليزى

تنطلق غدا الجمعة ضربة البداية فى الدورى الإنجليزى ويستهل فريق ليفربول مشواره فى النسخة الجديدة من البريمرليج بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد قلعة الكتيبة الحمراء.



ويعول الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق الريدز فى استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ عام 1990 بعدما كان على مقربة منه الموسم الماضي وجاء فى مركز الوصيف خلف مانشستر سيتي بطل البريميرليج.



ويأمل مدرب الريدز فى مواصلة المستوى المتوهج للاعبيه خاصة محمد صلاح والسنغالى ساديو ماني وبقية زملائه فى كتيبة ليفربول فى اقتناص الثلاث نقاط الأولى فى مسيرة الدوري المحلي.



يسعى مانشستر سيتي الى الدفاع عن لقبه بعد غد السبت حينما يحل ضيفا على نظيره فريق وست هام يونايتد بينما يواجه فريق تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.