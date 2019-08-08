اهم اخبار اليوم: الإرهاب في قبضة الداخلية .. صلاح يحارب عنصرية الإنجليز .. وأسعار الذهب تواصل الجنون

نشر موقع " صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة، وفيما يلي نرصد أبرز هذه الأخبار :
الداخلية تعلن اسم منفذ حادث انفجار معهد الاورام
عرضت قناة إكسترا نيوز نبأ عاجلا عن مصدر أمني يفيد بأنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام " اقرأ المزيد ".
هل يصل سعر جرام الذهب إلى 1000جنيه ؟ .. خبير اقتصادى يجيب
توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن يشهد الذهب ارتفاعا محليا تزامنا مع توقعات الارتفاع العالمية، مشيرا إلى أن جميع التوقعات العالمية تتجه نحو استمرار صعود الذهب لتسجيل قمة 2008 عند مستوى 1800 دولار للأونصة " اقرأ المزيد ".
الرد فى الملعب.. كيف واجه محمد صلاح عنصرية الإنجليز في 2019
تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الأكثر شراسة في العالم، لهتافات عنصرية بسبب ديانته.
قصة العنصرية ضد صلاح بدأت مع جماهير وست هام يونايتد مرورا بجماهير تشيلسي التي وصفته بـ "الإرهابي" وصولا لمشجع إيفرتون الذي هدد الفرعون " اقرأ المزيد ".
مجلس الوزراء يستعرض تقرير مورجان استانلي عن أداء الاقتصاد المصري
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا لبنك "مورجان استانلي" حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة "اقرأ المزيد ".
رئيس جامعة القاهرة يعلن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام
أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قائمة المتبرعين لمعهد الأورام حتى أمس، الأربعاء، بالجنيه المصري، أما حساب الدولار فلا يزال كشف البنك قيد التجهيز "اقرأ المزيد ".
حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم وقفة عرفات وعيد الأضحى
أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك يسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل " اقرأ المزيد".
أمريكا تصف الصين بأنها "نظام بلطجي"
وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج " اقرأ المزيد ".
مقتل 8 إرهابيين بالفيوم.. تعرف على الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهم
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه عن ملابسات حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي "اقرأ التفاصيل ".
أهم 5 قرارات من حكومة باكستان بعد ضم الهند لـ كشمير
نددت باكستان، بخطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير ووصفتها بـ«غير الشرعية» ،جاء ذلك التنديد بعد إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، بمرسوم رئاسي، وتطالب باكستان بالسيادة عليها " اقرأ المزيد ".
الداخلية تعلن اسم منفذ حادث انفجار معهد الاورام
عرضت قناة إكسترا نيوز نبأ عاجلا عن مصدر أمني يفيد بأنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام " اقرأ المزيد ".
هل يصل سعر جرام الذهب إلى 1000جنيه ؟ .. خبير اقتصادى يجيب
توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن يشهد الذهب ارتفاعا محليا تزامنا مع توقعات الارتفاع العالمية، مشيرا إلى أن جميع التوقعات العالمية تتجه نحو استمرار صعود الذهب لتسجيل قمة 2008 عند مستوى 1800 دولار للأونصة " اقرأ المزيد ".
الرد فى الملعب.. كيف واجه محمد صلاح عنصرية الإنجليز في 2019
تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الأكثر شراسة في العالم، لهتافات عنصرية بسبب ديانته.
قصة العنصرية ضد صلاح بدأت مع جماهير وست هام يونايتد مرورا بجماهير تشيلسي التي وصفته بـ "الإرهابي" وصولا لمشجع إيفرتون الذي هدد الفرعون " اقرأ المزيد ".
مجلس الوزراء يستعرض تقرير مورجان استانلي عن أداء الاقتصاد المصري
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا لبنك "مورجان استانلي" حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة "اقرأ المزيد ".
رئيس جامعة القاهرة يعلن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام
أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قائمة المتبرعين لمعهد الأورام حتى أمس، الأربعاء، بالجنيه المصري، أما حساب الدولار فلا يزال كشف البنك قيد التجهيز "اقرأ المزيد ".
حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم وقفة عرفات وعيد الأضحى
أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك يسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل " اقرأ المزيد".
أمريكا تصف الصين بأنها "نظام بلطجي"
وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج " اقرأ المزيد ".
مقتل 8 إرهابيين بالفيوم.. تعرف على الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهم
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه عن ملابسات حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي "اقرأ التفاصيل ".
أهم 5 قرارات من حكومة باكستان بعد ضم الهند لـ كشمير
نددت باكستان، بخطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير ووصفتها بـ«غير الشرعية» ،جاء ذلك التنديد بعد إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، بمرسوم رئاسي، وتطالب باكستان بالسيادة عليها " اقرأ المزيد ".