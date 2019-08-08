الداخلية تعلن اسم منفذ حادث انفجار معهد الاورام

عرضت قناة إكسترا نيوز نبأ عاجلا عن مصدر أمني يفيد بأنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام.



وكشفت الداخلية عن هوية الإرهابي، وأكدت أنه عضو حركة حسم الارهابية ويدعى عبد الرحمن خالد محمود وهو منفذ حادث معهد الأورام.



وتواصلت عملية الفحص والتتبع لخط سير السيارة المنفذة لحادث التفجير.



وتم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية واستئذان النيابة لضبطهم.



يذكر أن معهد الأورام تعرض لخسائر مادية جراء تأثره بحادث انفجار سيارة اصطدمت بعدة سيارات أودت بحياة عدد من الشهداء المصريين ووقوع إصابات عديدة.

