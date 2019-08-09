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رياضة

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:27 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
نور عادل
أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، فشل إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق للصفاقسي رغم توقيعه عقود الانضمام للنادي التونسي في الأيام الماضية.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي، مساء الخميس، إن عمرو جمال أتم سفره إلى تونس بناء على حصوله على إذن سفر، لكنه عاد سريعا نظرا لارتباطه بأداء الخدمة العسكرية.

وأضاف: "فوجئت بأن عمرو جمال من المطلوبين لأداء التجنيد وخاطبته من أجل العودة كي لا يعد متهربا من أداء الخدمة العسكرية وهو ما حدث بالفعل وأصبح على ذمة التجنيد الآن".

وتابع: "نتمنى أن يتفهم مسؤولو الصفاقسي ذلك فالأهلي لم يكن سببا في فشل الصفقة، لكن ارتباط اللاعب بالتجنيد أدى لعدم اكتمال التعاقد".

وأشار إلى أن عمرو جمال أصبح على ذمة التجنيد على مدار عامين قادمين، موضحا أن اللاعب سيكون على أعتاب الرحيل لنادي طلائع الجيش الذي أبدى رغبته في ضمه، ليبقى في النادي العسكري مدة تجنيده.

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